Tre persone in condizione di fragilità sono state soccorse e assistite nello scorso fine settimana dall'Unità operativa marginalità adulta, in coordinamento con l’Unità di Strada. Gli interventi sono stati effettuati nell’area adiacente al carcere Ucciardone e in via Mario Muta.Nel primo caso, su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Il Comune tende la mano a chi è in condizione di fragilità: tre persone soccorse nel weekend