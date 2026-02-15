Rutte agli Alleati | Non date aiuti militari a Kiev fuori da Purl Stanziati oltre 4,5 miliardi di dollari
Il ministro della Difesa britannico John Healey ha annunciato che il Regno Unito invierà all’Ucraina 150 milioni di sterline, circa 205 milioni di dollari. La cifra fa parte di un pacchetto di aiuti militari più ampio, che supera i 4,5 miliardi di dollari stanziati finora. Healey ha precisato che il sostegno sarà destinato esclusivamente alla difesa e non includerà aiuti fuori dalle linee concordate. La decisione arriva mentre il governo britannico cerca di rafforzare la propria presenza nel supporto all’Ucraina, senza allargare troppo i confini dell’assistenza.
Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha determinato uno scossone nei rapporti tra gli Usa e gli alleati europei. La Nato di oggi ha equilibri e dinamiche profondamente diversi da quelli che caratterizzavano l’Alleanza atlantica prima del ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti. Il tutto si è sviluppato attraveso un percorso a tappe. Una di queste è stata il vertice dell’Aia del giugno 2025, il primo con Trump rieletto. In quell’occasione il pressing a tutto campo del tycoon ha fatto sì che gli alleati alzassero l’asticella delle spese della difesa, da quel 2% del Pil fissato nel 2014 a un 5% entro il 2035, suddiviso tra 3,5% per la difesa diretta e 1,5% per le infrastrutture critiche e cyber. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
TASS (TELEGRAM) * RUTTE, «UN TERZO DEI PAESI DELLA NATO NON È ANCORA DISPOSTO A PARTECIPARE AGLI ACQUISTI DI ARMI PER L’UCRAINA»Un terzo dei paesi della NATO non è ancora disposto a partecipare agli acquisti di armi per l’Ucraina dagli Stati Uniti nell’ambito del quadro PURL, ha ammesso il segretario generale della NATO Mark ... agenziagiornalisticaopinione.it
Mark Rutte ha una missione fondamentale come Segretario Generale della NATO: impedire agli Stati Uniti di far saltare l'alleanza. Tuttavia, la sua convinzione che assecondare Trump sia l'unico modo per salvarla si scontra con il resto d'Europa, come riportat facebook