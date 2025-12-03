Rutte | Pressione su Mosca essenziale Nella Nato aumentano le tensioni sull’invio di armi a Kiev e sui contributi al Purl

Rutte: “Pressione su Mosca essenziale”. Nella Nato aumentano le tensioni sull’invio di armi a Kiev e sui contributi al Purl - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha fatto del suo meglio per non commentare le ultime novità sul processo di pace dopo la missione della delegazione Usa a Mosca: «Sarebbe controproducente» ... Scrive gazzettadelsud.it

Ucraina, Rutte: «Se non c’è accordo continuare con armi e sanzioni». Mosca, i contatti con Washington proseguiranno - Dopo un colloquio di 5 ore al Cremlino tra Vladimir Putin, l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, non si è arrivati a un accordo per la pac ... Come scrive ilsole24ore.com

La pressione ibrida della Nato sulla Russia. Gli strumenti ci sono, il problema è attivarli - Dentro le dichiarazioni di Cavo Dragone sulla postura aggressiva contro Mosca con Orio Giorgio Stirpe, ex colonnello oggi analista militare. Lo riporta huffingtonpost.it

Ucraina, von der Leyen: “No segni che Russia voglia fine guerra, status nazione non si cambia con la forza” - (Adnkronos) – Non c’è alcun “segnale” che la Russia voglia porre fine alla guerra in Ucraina, ma occorre ugualmente “trovare un modo” per porre fine ai massacri, è la premessa della presidente della C ... Scrive msn.com

Mosca: parte del piano Usa è "inaccettabile". Salta l'incontro Witkoff-Zelensky - Germania più sicura con gli Arrow 3: “Si chiude buco di difesa” La Germania, da oggi, si sente un po' più sicura. Da msn.com

Rutte: 'Se manteniamo la pressione su Mosca arriveremo alla tregua' - "Sono assolutamente convinto che, con una pressione costante, riusciremo a trovare un punto d'incontro per concordare un cessate il fuoco, e che ci saranno altri colloqui, come avete visto nelle ... Si legge su ansa.it