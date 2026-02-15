Russia | Navalny ucciso dal veleno di una rana Cinque nazioni accusano il Cremlino
Cinque nazioni europee accusano il governo russo di aver ucciso Alexey Navalny usando un veleno estratto dalla pelle di una rana. Secondo le indagini, il politico è stato avvelenato con l’epibatidina, una sostanza presente sulle rane freccia. Questa teoria si basa su analisi che collegano il veleno alla sostanza trovata nel suo corpo.
Cinque Paesi europei accusano il Cremlino di aver ucciso Alexey Navalny con questo veleno letale: l'epibatidina che si trova sulla pelle delle velenose rane freccia. La Russia di Vladimir Putin "aveva i mezzi, il movente e l'opportunità di somministrargli questo veleno", denunciano Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi, che dicono di basare le loro conclusioni "sull'analisi di campioni" del corpo dell'oppositore russo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
