Ha usato il veleno di una rana | così la Russia ha ucciso Navalny

La Russia ha avvelenato Alexei Navalny con un veleno estratto da una rana freccia, chiamato epibatidina, mentre l’ex leader dell’opposizione si trovava in un carcere in Siberia, vicino al Circolo Polare Artico. Il fatto si è verificato in un momento di alta tensione politica, quando Navalny stava scontando una condanna per motivi politici. Fonti investigative sostengono che il veleno sia stato somministrato con intenzioni di eliminare il dissidente. I medici che hanno esaminato Navalny hanno riscontrato tracce del composto tossico nel suo organismo.

Alexei Navalny, ex leader dell'opposizione russa, sarebbe stato ucciso con un veleno derivato da una rana freccia, noto come epibatidina, mentre era detenuto in un carcere siberiano a nord del Circolo Polare Artico. Navalny aveva 47 anni quando è morto improvvisamente nel febbraio 2024. Secondo il governo russo la causa sarebbe stata una combinazione di malattie, tra cui un'aritmia cardiaca aggravata dall'ipertensione, ma le analisi condotte sui campioni prelevati dal suo corpo avrebbero adesso rivelato tracce del veleno letale, confermando così le accuse dei suoi alleati contro il Cremlino. La moglie, Yulia Navalnaya, aveva già denunciato la morte del marito due anni fa durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza, richiamando l'attenzione internazionale sulla vicenda.