Assurdo Sinner le parole del tennista lasciano di stucco | Totalmente diverso
Il numero due al mondo Jannik Sinner è ora a Natale con la famiglia ma dopo tornerà a Montecarlo per passare del tempo ad allenarsi. Il 2025 è stato straordinario nonostante tutto per Jannik Sinner ma il fenomeno azzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi ed anzi già pensa al futuro e alla prossima stagione. . 🔗 Leggi su Sportface.it
Darren Cahill rompe il silenzio su Jannik Sinner. «Quello che Jannik Sinner ha dovuto affrontare è davvero ingiusto, persino assurdo. Torneo dopo torneo, la pressione continua ad accumularsi, ma Sinner scende sempre in campo senza una sola lamentel facebook
