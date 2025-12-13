Giorgia Meloni la rivelazione della madre Anna è inaspettata | le sue parole

Un'inedita rivelazione di Anna, madre di Giorgia Meloni, mette in discussione il rapporto tra madre e figlia. Le sue parole, prive di toni affettuosi o di sostegno politico, assumono un tono deciso e senza sconti, svelando un lato inaspettato di una delle figure più note della scena politica italiana.

Non parla da madre orgogliosa né da sostenitrice politica. Le parole arrivano con il tono netto di chi non concede sconti, nemmeno ai legami di sangue. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Anna Paratore, madre della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, racconta il rapporto con le figlie e offre uno sguardo interno, personale e spesso controcorrente, sulla famiglia che oggi è al centro della scena politica italiana. Non ci sono celebrazioni, né difese d’ufficio. C’è invece una narrazione asciutta, fatta di ricordi concreti, giudizi diretti e una visione precisa del ruolo delle donne, del potere e della responsabilità. Tvzap.it Giorgia e Arianna Meloni criticate da Anna Paratore, cosa sbagliano: "Chi ti dice la verità se non tua madre?" - Giorgia e Arianna Meloni, le dichiarazioni della madre Anna Paratore sulle figlie: "Le critico: se la verità non te la dice tua madre, chi te la dice? virgilio.it

