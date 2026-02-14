Rubio | Vogliamo un’Europa forte una cosa sola con gli Usa Onu tutta da rifare

Marco Rubio ha dichiarato che negli Stati Uniti desiderano un’Europa forte, perché credono che i due siano strettamente collegati. La sua affermazione arriva in un momento in cui i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico sono al centro di molte discussioni. Rubio ha sottolineato che un’Europa debole potrebbe indebolire anche gli interessi americani. La sua osservazione si basa sulla convinzione che una collaborazione più stretta tra Europa e Stati Uniti sia fondamentale per affrontare le sfide attuali.

"Negli Stati Uniti vogliamo un'Europa forte, perché Europa e Stati Uniti sono una cosa sola. Non vogliamo che gli alleati siano deboli perché questo rende noi più deboli". Parola di Marco Rubio, segretario di Stato americano, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Parole nette a rassicurare sulla postura dell'amministrazione Trump nei confronti del Vecchio Continente, in un clima di particolare tensione e preoccupazione dei partner europei. Rubio: gli Usa non vogliono separarsi dall'Europa. "Gli Usa non vogliono separarsi dall'Europa. Ma vogliono rivitalizzare l'alleanza. Saremo sempre figli dell'Europa, la nostra storia è iniziata con gli esploratori italiani e tra noi ci sono legami indistruttibili".