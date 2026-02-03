Ruba dagli scaffali ma viene scoperto dal personale | dopo i pugni scatta l' arresto

Un uomo ha tentato di rubare dagli scaffali di un negozio a Pontedera, ma è stato colto sul fatto dal personale. Quando ha reagito con pugni, i dipendenti hanno chiamato i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno arrestato il ladro, che ora si trova in caserma in attesa di essere giudicato.

Si è concluso con un arresto per rapina l'intervento dei carabinieri della Radiomobile di Pontedera nel pomeriggio di domenica 1 febbraio. I militari hanno fermato un uomo di 33 anni, di nazionalità straniera, resosi protagonista di un tentativo di furto sfociato in aggressione.

