Tabellone doppio maschile Australian Open 2026 | Bolelli Vavassori in un’affollata parte alta

Il tabellone doppio maschile degli Australian Open 2026 presenta numerose sfide, con Bolelli e Vavassori inseriti in una parte superiore molto competitiva. La fase iniziale promette incontri interessanti e incerti, evidenziando la varietà di formazioni e livelli presenti nel torneo. La disposizione delle teste di serie e i possibili accoppiamenti anticipano un torneo ricco di suspense e appuntamenti da seguire con attenzione.

Il tabellone maschile degli Australian Open 2026 appare fin da subito con parecchi nodi da sciogliere. E questo riguarda specialmente la parte alta, quella in cui sono capitati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sono chiamati a tentare il grande colpo: una terza finale consecutiva, ma riuscendo finalmente a sfatare quel tabù di Melbourne che per ora pare maledetto. Per il duo tricolore esordio con il taiwanese Ray Ho e il tedesco Hendrik Jebens, poi potrebbe esserci la rivincita contro Luke Johnson e Jan Zielinski: proprio questa settimana il britannico e il polacco sono stati battuti dai due italiani ad Adelaide.

