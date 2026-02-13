ATP Rotterdam 2026 | Bolelli e Vavassori in semifinale battuti Gille Verbeek

Al torneo ATP di Rotterdam 2026, Bolelli e Vavassori hanno conquistato la semifinale grazie alla vittoria sui francesi Gille e Verbeek. Gli italiani hanno dominato il match, chiudendo con un punteggio di 6-3 6-2, e si avvicinano alla top 10 della Race. Ora si preparano ad affrontare i tedeschi Schnaitter e Wallner, in una sfida che promette spettacolo.

Gli azzurri superano GilleVerbeek 6-3 6-2 nei quarti dell’ATP 500 di Rotterdam. Avvicinano la Top 10 nella Race e ora sfidano i tedeschi SchnaitterWallner. Simone Bolelli e Andrea Vavassori ritrovano ritmo e fiducia. La coppia italiana conquista la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam, torneo che li vede campioni in carica, grazie al netto successo per 6-3 6-2 su Sander Gille e Sem Verbeek. Una vittoria maturata in poco più di un’ora che consente agli azzurri di avvicinare la Top 10 nella Race e di proseguire il cammino senza aver ancora perso un set nel torneo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto facilmente Gille e Verbeek nei quarti di finale di Rotterdam 2026, confermando la loro forma convincente e la voglia di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori aprono bene il loro cammino a Rotterdam.

