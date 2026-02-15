Rosso a Kalulu Rocchi | La Penna ha sbagliato ma simulazione evidente Cercano di fregarci

"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio". Il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi ha parlato all'ANSA dopo Inter-Juventus 3-2, partita fortemente influenzata dall'errore di La Penna che ha espulso Kalulu per un fallo inesistente. In tutto questo manca il secondo giallo a Bastoni per l'evidente simulazione del difensore nerazzurro. Proprio su questo Rocchi ha sottolineato di come la simulazione sia stata chiara, ma che è l'ultima di una lunga serie in campionato. "Cercano in tutti modi di fregarci", fa notare Rocchi. LEGGI ANCHE: Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu.

