Rosso a Kalulu Rocchi | La Penna ha sbagliato ma simulazione evidente Cercano di fregarci

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha accusato l’arbitro La Penna di aver commesso un errore nel mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus. Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha sbagliato, ma ha anche evidenziato come si sia trattato di una simulazione evidente da parte del giocatore. Secondo lui, ci sono forze che cercano di truccare i risultati a favore di alcune squadre.
"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio". Il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi ha parlato all'ANSA dopo Inter-Juventus 3-2, partita fortemente influenzata dall'errore di La Penna che ha espulso Kalulu per un fallo inesistente. In tutto questo manca il secondo giallo a Bastoni per l'evidente simulazione del difensore nerazzurro. Proprio su questo Rocchi ha sottolineato di come la simulazione sia stata chiara, ma che è l'ultima di una lunga serie in campionato. "Cercano in tutti modi di fregarci", fa notare Rocchi. LEGGI ANCHE: Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
