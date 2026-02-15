Espulsione di Kalulu La Penna a rischio stop | Rocchi deluso ' arbitro

Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu. La decisione ha suscitato molte proteste e ha lasciato il pubblico e gli allenatori insoddisfatti. Rocchi, presidente degli arbitri, si dice deluso per come l’arbitro ha gestito l’episodio. La partita si è accesa subito, con molte tensioni tra i giocatori e le decisioni dell’arbitro al centro delle polemiche.

Una serata decisiva al Meazza ha posto Federico La Penna davanti a una verifica cruciale, in un contesto di Derby d'italia che richiedeva gestione impeccabile e letture precise dei contatti. La designazione, affidata da un pool guidato da Gianluca Rocchi, mirava a enfatizzare uno stile di arbitraggio orientato alla fluidità di gioco e a tempi effettivi, ma l'esito sul campo ha evidenziato limiti nella lettura di situazioni chiave e nell'applicazione delle sanzioni. La sfida tra le grandi protagoniste del campionato ha messo in evidenza una gestione arbitrale esposta a quella che, a posteriori, appare una lettura non all'altezza delle esigenze del match internazionale.