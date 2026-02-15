Inter-Juve il rosso a Kalulu Rocchi | L' errore di La Penna è chiaro ma tutti cercano di fregarci
L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu. Rocchi ha commentato che l’errore era evidente, ma ha anche sottolineato che molti cercano di approfittarne. La squadra si è mostrata delusa, soprattutto perché non è stato possibile rivedere l’azione con il VAR, lasciando i giocatori senza una spiegazione chiara.
« Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla ». Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, al telefono con l’Ansa riconosce immediatamente l’errore del direttore di gara romano nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu. Ma puntualizza, a proposito dell’atteggiamento dell’interista Bastoni. "La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci». 🔗 Leggi su Feedpress.me
Moviola Inter Juve, La Penna da incubo nel Derby d’Italia: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso. Il giudizio dei giornali
La moviola nel derby d’Italia ha acceso molte polemiche, perché La Penna ha assegnato un rosso a Kalulu che molti considerano un errore grave.
Espulsione Kalulu, la Juve resta in 10 sul finire del primo tempo: il rosso non c’era. Grave errore di La Penna
La partita tra Juventus e Milan si complica al 45° minuto, quando l’arbitro decide di espellere Kalulu, anche se molti osservatori ritengono che il cartellino rosso non fosse giustificato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Rosso a Kalulu, ecco a cosa si riferiva Chivu e le sue parole dopo Inter-LiverpoolIl rosso rimediato da Pierre Kalulu nel corso di Inter-Juventus è destinato a far discutere ancora per molto: abbastanza evidente come Alessandro. tuttomercatoweb.com
inter-juventus: il rosso a kalulu e i limiti del var spiegatial 42' del primo tempo di inter-juventus pierre kalulu ha ricevuto il secondo giallo e il conseguente rosso: il var non è intervenuto per motivi regolamentari, provocando forti proteste ... notizie.it
