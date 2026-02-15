Da venerdì 6 febbraio è disponibile il nuovo brano di Roshelle: l’artista è tornata dopo due anni di pausa con L’origine del mondo. Per lei, la pubblicazione rappresenta un nuovo inizio, un percorso di rinascita intrapreso a livello emotivo e creativo. Da X Factor, dove nel 2016 è stata scelta da Fedez, a oggi, Roshelle ne ha fatta di strada, tra collaborazioni e brani che hanno fatto breccia nel cuore dei fan. Roshelle, il nuovo singolo L’origine del mondo. Roshelle, al secolo Rossella Discolo, nata a Lodi nel 1995, è entrata nell’etichetta discografica BMG alla fine del 2025, delineando il ritorno sulle scene nel 2026 con L’origine del mondo, a più di due anni dalla pausa che l’artista si era presa per sé. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roshelle, da X Factor a L’origine del mondo

Oggi Roshelle annuncia il suo nuovo singolo,

Roshelle - L'origine del mondo (Official Video)

