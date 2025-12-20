Baguette qual è l'origine del pane più famoso del mondo diventato patrimonio dell'UNESCO

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La baguette nasce in Francia tra tradizione e innovazioni artigianali, attraversa leggende e storia ed è oggi, declinata nelle sue diverse varianti, Patrimonio dell'UNESCO. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Qual è il pane più buono del mondo, la classifica: in top 10 c’è una specialità italiana

Leggi anche: Charlotte Casiraghi all’apertura dell’Opéra Garnier: qual è l’omaggio nascosto nell’abito di tulle

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.