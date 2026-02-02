Roshelle annuncia il nuovo singolo L’origine del mondo

Roshelle annuncia oggi il nuovo singolo L’origine del mondo, che anticipa il primo album di inediti. Anticipato da alcuni indizi condivisi nei giorni scorsi sui social, Roshelle annuncia oggi il nuovo singolo L’origine del mondo, in uscita venerdì 6 febbraio per BMG e disponibile da ora in pre-save. Con L’origine del mondo la cantautrice torna a più di due anni di distanza dalle scene per aprire un nuovo capitolo del suo percorso artistico: una vera e propria rinascita emotiva e creativa, in cui ciò che è stato si frantuma per lasciare spazio a una nuova pienezza. «La nascita della nuova stagione ha lacerato ed esploso i bordi del contenitore in cui abitava quella precedente. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Roshelle annuncia il suo primo album di inediti, intitolato

