Roma | spaccio di droga furti e violenza domestica 10 arresti nella periferia est

La Polizia di Stato ha arrestato dieci persone nelle zone di Tor Bella Monaca, Borghesiana, Ponte di Nona e Tivoli. Le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione intensa contro spaccio di droga, furti e violenza domestica. Le indagini sono partite alcuni mesi fa, e oggi sono stati eseguiti i provvedimenti. La periferia est di Roma si conferma un punto caldo per la criminalità.

Dieci arresti rappresentano il bilancio di un'intensa attività di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nelle aree di Tor Bella Monaca, Borghesiana, Ponte di Nona e Tivoli. Queste zone sono da tempo al centro dell'attenzione investigativa per fenomeni di spaccio, criminalità diffusa e violenze in ambito familiare. Il primo intervento operativo si è svolto a Tor Bella Monaca, nelle note piazze di spaccio del quartiere. Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti delle Volanti hanno notato un 26enne di origine marocchina aggirarsi tra i palazzi con un atteggiamento guardingo, apparentemente in attesa di potenziali acquirenti.

