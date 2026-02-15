Roma decimata a Napoli | forfait Dybala e infermeria piena per la trasferta al Maradona

Paulo Dybala non partirà con la Roma per la partita di Napoli, perché si è infortunato durante l’allenamento, lasciando la squadra senza uno dei suoi punti di riferimento offensivi. La squadra giallorossa si presenta al Maradona con diversi infortunati, tra cui anche Smalling e Wijnaldum, rendendo difficile trovare una formazione equilibrata per affrontare il big match. Le assenze creano problemi concreti alla strategia di Mourinho, che dovrà adattarsi senza alcune pedine fondamentali.

L'infermeria della Roma svuota il pullman diretto a Napoli e complica drasticamente i piani tattici per il big match del "Maradona". La notizia più pesante riguarda Paulo Dybala: l'attaccante argentino ha alzato bandiera bianca durante la rifinitura a causa del persistente dolore al ginocchio sinistro, un'infiammazione che lo tormenta da quindici giorni e che ha costretto lo staff medico all'esclusione cautelativa. La spedizione capitolina perde pezzi in ogni reparto, configurando una vera e propria emergenza per la trasferta campana. Oltre alla "Joya", restano a Trigoria anche Manu Koné, alle prese con una lesione muscolare (rientro previsto contro la Cremonese), e Artem Dovbyk, il cui recupero post-operatorio è fissato per metà marzo.

