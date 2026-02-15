Roma emergenza al Maradona | Dybala e Soulé verso il forfait contro il Napoli

Paulo Dybala e Leandro Soulé rischiano di saltare la partita contro il Napoli a causa di problemi fisici, proprio mentre la Roma si prepara alla sfida decisiva al Maradona. I due attaccanti hanno accusato infortuni nelle ultime ore e i medici stanno valutando se siano in grado di scendere in campo. La squadra si trova a dover affrontare una vera corsa contro il tempo per decidere la formazione.

L’ombra dell’infermeria si allunga sulla Capitale proprio nel momento meno opportuno, trasformando la vigilia della spedizione al Maradona in un’autentica gestione dell’emergenza. La Roma si presenta al cospetto del Napoli di fronte a un bivio stagionale che profuma di Champions League, ma dovrà farlo priva del suo estro più puro: Paulo Dybala è infatti a forte rischio per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio che ne ha frenato la rifinitura. Non è l’unica defezione che agita i sogni di Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare con ogni probabilità anche a Matías Soulé, ancora imprigionato in una pubalgia cronica che ne ha limitato il rendimento nelle ultime sedute a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, emergenza al Maradona: Dybala e Soulé verso il forfait contro il Napoli Napoli-Roma, tegola anche per i giallorossi: Dybala verso il forfait, Soulé resta in dubbio Paulo Dybala rischia di saltare il big match tra Napoli e Roma a causa di un problema muscolare. Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala e Soulé in gruppo verso il Napoli La Roma riceve una ventata di ottimismo grazie alla presenza di Dybala e Soulé in gruppo durante l’allenamento, un segnale positivo in vista della partita contro il Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Gasperini e la Roma in emergenza a Napoli: Non so neppure quali giocatori avrò.... Poi la battuta su Mattarella; McTominay ko salta la Roma. Le mosse di Conte per dare scacco a Gasperini. Al Maradona in 50 mila; Dybala out per Napoli-Roma, Soulé in dubbio: ecco cosa è successo e le possibili scelte di Gasperini; Un Napoli da reinventare: Conte sfida Gasperini senza McTominay. McTominay ko salta la Roma. Le mosse di Conte per dare scacco a Gasperini. Al Maradona in 50 milaLo scozzese vicino al rinnovo ma è out per stasera (20.45). Al suo posto c’è Gutierrez, Politano ritorna in attacco e in difesa tocca a Buongiorno. napoli.repubblica.it Napoli-Roma: McTominay non recupera e salta il match del MaradonaForzAzzurri.net - Lo scozzese out nella gara contro la Roma di Gasperini. Il Napoli affronta oggi nel posticipo domenicale la Roma di Gasperini al Maradona. Scott McTominay ... forzazzurri.net Emergenza in attacco in casa Roma Colpo di scena, Gasperini non rende ufficiale la lista dei convocati contro il Napoli. Dybala dovrebbe essere ancora out, dubbio per Soulé. facebook Roma, Gasperini in conferenza: “Siamo in emergenza, 3-4 out ed anche Soulè e Dybala da verificare” x.com