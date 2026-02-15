Ddl violenza donne a Milano un migliaio in corteo contro modifica Bongiorno

A Milano, circa un migliaio di persone si sono radunate in corteo per opporsi alla proposta di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, avanzata da Giulia Bongiorno. La manifestazione si è svolta sotto lo striscione “Siamo resistenza”, con molte donne che hanno preso parte alla protesta. I manifestanti vogliono dire no a una riforma che temono possa indebolire le leggi contro la violenza sulle donne. La protesta si è tenuta in una giornata di forte partecipazione, con cartelli e urla che chiedevano protezione e giustizia.

Dietro lo striscione con scritto 'Siamo resistenza' un migliaio di persone, per lo più donne, stanno manifestando a Milano contro la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del codice penale, presentata da Giulia Bongiorno. "Questo era un banco di prova della possibilità di costruire in maniera bi-partisan un accordo e una proposta di legge che fosse a difesa di tutte le donne. Sembrava che potesse andare così e invece il passo indietro che è stato fatto dai partiti di maggioranza al Senato dopo l'accordo alla Camera ha sconfessato anche la Presidente del Consiglio", ha spiegato la senatrice dem, Cristina Tajani presente alla manifestazione.