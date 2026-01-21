I Carabinieri di Roma Trionfale hanno effettuato controlli nei quartieri della movida dei Municipi I, II, XIV e XV. Durante l’operazione, sono stati arrestati tre soggetti, due denunciati e uno segnalato per uso di droga. L’intervento ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative nelle aree più frequentate della città.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno condotto un ampio servizio di controllo del territorio, concentrandosi sui quartieri della movida nei Municipi I, II, XIV e XV. Questa operazione si è svolta seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il servizio ha interessato specifiche aree come Prati, Piazza Mazzini, Delle Vittorie, Flaminio e Ponte Milvio, risultando in tre arresti, due denunce e una segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nei luoghi della movida, 3 arresti, 2 denunce e un soggetto segnalato per uso droga

