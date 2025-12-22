Chi è Alejandro il compagno di Rocco Casalino | Pronto ad avere un figlio con lui

Alejandro è il compagno di Rocco Casalino, ex portavoce del Governo ed ex concorrente del Grande Fratello. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, mostrando un legame che si è consolidato nel tempo. La coppia si distingue per la riservatezza e la semplicità, preferendo mantenere lontano dai riflettori gli aspetti più intimi della loro vita. Alejandro ha recentemente dichiarato di essere pronto ad avere un figlio con Rocco, sottolineando la forza del loro rapporto.

