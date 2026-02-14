Rocco Casalino ha annunciato pubblicamente la sua relazione con Alejandro durante l'intervista a Verissimo, trasmessa domenica 15 febbraio. Casalino ha spiegato che ha deciso di parlare della loro storia per sfatare i pregiudizi e mostrare un volto diverso dell’amore tra persone dello stesso sesso. La puntata, condotta da Silvia Toffanin, ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, che hanno commentato sui social la sincerità delle parole dell’ex portavoce del governo.

Silvia Toffanin torna oggi, sabato 14 febbraio, e domani, domenica 15 febbraio, con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste del weekend pomeridiano di Canale 5. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 14 febbraio – ore 16.30. A Verissimo prima intervista in studio per il giovane attore Saul Nanni, al cinema con il film La gioia. Attese anche Melissa Satta e Marina La Rosa, mentre con Luciano Cannito si percorrerà la sua storia di coreografo e regista. Infine, il progetto di vita di Luca Trapanese, padre di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato da single nel 2018. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Verissimo Rocco Casalino con il compagno Alejandro

Alejandro è il compagno di Rocco Casalino, ex portavoce del Governo ed ex concorrente del Grande Fratello.

Rocco Casalino ha condiviso a “Verissimo” alcuni aspetti della sua vita, parlando del suo rapporto con Alejandro, che definisce il suo “unicorno” e il fidanzato perfetto, con cui si immagina anche come padre.

Rocco Casalino a Verissimo: l’amore con Alejandro e il sogno di un figlio

