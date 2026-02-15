Rocchi sull’espulsione di Kalulu | Siamo dispiaciuti la decisione di La Penna è errata ed è mortificato C’è stata una simulazione chiara cercano in tutti i modi di fregarci
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato di quanto accaduto ieri sera nel derby d’Italia tra Inter e Juve. Vediamo le sue dichiarazioni. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha parlato all’ Ansa del clamoroso episodio di Inter Juve, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu generando una lunga scia di polemiche. L’ex arbitro ha ammesso l’errore commesso da La Penna, ma si è scagliato contro Bastoni e i simulatori. Di seguito le sue parole QUI LE ULTIME LIVE SULLA JUVE SULL’EPISODIO – «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla» SU BASTONI E SULLE SIMULAZIONI – «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perchè ieri c’è stata una simulazione chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti discussi: Chiellini e Comolli furiosi per l'espulsione di Kalulu: Dov’era Rocchi? Ora bisogna cambiare; Conte a muso duro dopo Napoli-Como: Rocchi pensi a migliorare la qualità degli arbitri e del VAR; La zona grigia del Var e Rocchi: Juve, sei in testa alla classifica... dei torti; Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di Kalulu.
