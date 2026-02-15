Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra. Rocchi ha manifestato dispiacere per la scelta, definendola sbagliata e mortificante per il calciatore, che si è sentito penalizzato ingiustamente. La discussione si è accesa dopo che l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso a Kalulu, nonostante le proteste e le rimostranze del difensore.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato di quanto accaduto ieri sera nel derby d’Italia tra Inter e Juve. Vediamo le sue dichiarazioni. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha parlato all’ Ansa del clamoroso episodio di Inter Juve, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu generando una lunga scia di polemiche. L’ex arbitro ha ammesso l’errore commesso da La Penna, ma si è scagliato contro Bastoni e i simulatori. Di seguito le sue parole QUI LE ULTIME LIVE SULLA JUVE SULL’EPISODIO – «Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla» SU BASTONI E SULLE SIMULAZIONI – «La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perchè ieri c’è stata una simulazione chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rocchi sull’espulsione di Kalulu: «Siamo dispiaciuti, la decisione di La Penna è errata ed è mortificato. C’è stata una simulazione chiara, cercano in tutti i modi di fregarci»

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, ha accusato l’arbitro La Penna di aver commesso un errore nel mostrare il cartellino rosso a Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news: rocchi sull