Rocchi all’ANSA dopo Inter Juve | Siamo dispiaciuti La Penna è mortificato ma non è l’unico colpevole I calciatori tentano di fregarci

Da internews24.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocchi, responsabile degli arbitri, ha parlato all’ANSA dopo la partita Inter-Juventus, accusando i calciatori di aver tentato di ingannarli e spiegando che La Penna si sente mortificato per l’errore. La discussione si è accesa dopo l’episodio tra Bastoni e Kalulu, che ha sollevato polemiche sui comportamenti in campo e sulla gestione delle decisioni arbitrali. Rocchi ha sottolineato che l’arbitro non è l’unico a dover rispondere, ma che ci sono altri fattori in gioco.

di Alberto Petrosilli Rocchi, designatore degli arbitri, è intervenuto per commentare l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve: le sue dichiarazioni. Il designatore Gianluca Rocchi, attraverso una nota all’ ANSA, ha ammesso con onestà il passo falso nel Derby d’Italia: « L’espulsione di Kalulu è stata un errore, la valutazione di La Penna non è stata corretta ». LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Rocchi ha riconosciuto che il contatto tra il francese e Bastoni non era da sanzionare, confermando il rammarico per un episodio che ha condizionato la sfida di San Siro. Nonostante la vittoria dell’Inter di Cristian Chivu (ora a quota 61 punti ), il designatore ha annunciato riflessioni interne, ribadendo la necessità di maggiore precisione in match così decisivi per la corsa scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

rocchi all8217ansa dopo inter juve siamo dispiaciuti la penna 232 mortificato ma non 232 l8217unico colpevole i calciatori tentano di fregarci

© Internews24.com - Rocchi all’ANSA dopo Inter Juve: «Siamo dispiaciuti, La Penna è mortificato ma non è l’unico colpevole. I calciatori tentano di fregarci»

Rocchi sull’espulsione di Kalulu: «Siamo dispiaciuti, la decisione di La Penna è errata ed è mortificato. C’è stata una simulazione chiara, cercano in tutti i modi di fregarci» 

Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.

Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l’episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!»

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha deciso di parlare dopo il match Inter-Juventus, dove un errore di La Penna ha influenzato l’esito della partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Inter

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, Testolin 'Istituzioni vicine a chi ha sofferto'; Inter-Juve, arrivano le dimissioni di Rocchi? Le parole di Chiellini confermano una situazione; AIA - Rocchi: Siamo molto dispiaciuti, la decisione di La Penna è chiaramente errata, ma in questo campionato tutti cercano di fregarci.

Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi»L'ammissione del designatore arbitrale dopo l'espulsione dello juventino Kalulu. La decisione dopo una palese simulazione dell'interista Bastoni che ha pure esultato. La rabbia dell'ex arbitro per un ... open.online

rocchi all ansa dopoRocchi: L'errore di La Penna è chiaro. Poi condanna Bastoni: Simulazione. Tutti provano a fregarciAll'indomani di Inter-Juventus, anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi interviene sull'episodio che ha cambiato la partita: l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione dopo il contatto davve ... msn.com