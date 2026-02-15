Rocchi all’ANSA dopo Inter Juve | Siamo dispiaciuti La Penna è mortificato ma non è l’unico colpevole I calciatori tentano di fregarci
Rocchi, responsabile degli arbitri, ha parlato all’ANSA dopo la partita Inter-Juventus, accusando i calciatori di aver tentato di ingannarli e spiegando che La Penna si sente mortificato per l’errore. La discussione si è accesa dopo l’episodio tra Bastoni e Kalulu, che ha sollevato polemiche sui comportamenti in campo e sulla gestione delle decisioni arbitrali. Rocchi ha sottolineato che l’arbitro non è l’unico a dover rispondere, ma che ci sono altri fattori in gioco.
di Alberto Petrosilli Rocchi, designatore degli arbitri, è intervenuto per commentare l’episodio Bastoni-Kalulu in Inter-Juve: le sue dichiarazioni. Il designatore Gianluca Rocchi, attraverso una nota all’ ANSA, ha ammesso con onestà il passo falso nel Derby d’Italia: « L’espulsione di Kalulu è stata un errore, la valutazione di La Penna non è stata corretta ». LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Rocchi ha riconosciuto che il contatto tra il francese e Bastoni non era da sanzionare, confermando il rammarico per un episodio che ha condizionato la sfida di San Siro. Nonostante la vittoria dell’Inter di Cristian Chivu (ora a quota 61 punti ), il designatore ha annunciato riflessioni interne, ribadendo la necessità di maggiore precisione in match così decisivi per la corsa scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Rocchi sull’espulsione di Kalulu: «Siamo dispiaciuti, la decisione di La Penna è errata ed è mortificato. C’è stata una simulazione chiara, cercano in tutti i modi di fregarci»
Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.
Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l’episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!»
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha deciso di parlare dopo il match Inter-Juventus, dove un errore di La Penna ha influenzato l’esito della partita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Inter
Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, Testolin 'Istituzioni vicine a chi ha sofferto'; Inter-Juve, arrivano le dimissioni di Rocchi? Le parole di Chiellini confermano una situazione; AIA - Rocchi: Siamo molto dispiaciuti, la decisione di La Penna è chiaramente errata, ma in questo campionato tutti cercano di fregarci.
Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi»L'ammissione del designatore arbitrale dopo l'espulsione dello juventino Kalulu. La decisione dopo una palese simulazione dell'interista Bastoni che ha pure esultato. La rabbia dell'ex arbitro per un ... open.online
Rocchi: L'errore di La Penna è chiaro. Poi condanna Bastoni: Simulazione. Tutti provano a fregarciAll'indomani di Inter-Juventus, anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi interviene sull'episodio che ha cambiato la partita: l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione dopo il contatto davve ... msn.com
MAXI SQUALIFICA A BASTONI BUFERA INTER-JUVE: ULTIM'ORA SHOCK facebook
Pagelle Inter-Juve: Zielinski fa esplodere San Siro (7), Bastoni non è l'emblema della sportività (4). Locatelli alla Pirlo x.com