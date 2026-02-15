Rocchi ha criticato l’errore di Rosso Kakulu, sottolineando che anche chi cerca di approfittarsi sbaglia. La Can Roma ha confermato che La Penna è molto dispiaciuto per l’accaduto e si sente responsabile. Il responsabile della squadra ha aggiunto che il club appoggia il giocatore in questa fase difficile.

"La Penna è mortificato" ammette il resposnabile della Can ROMA - "Siamo tutti molto dispiaciuti, La Penna è mortificato, ma noi gli siamo vicini". Così il responsabile della Can e designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, all'agenzia ITALPRESS, in merito all'espulsione di Kalulu al 42° del primo tempo di Inter-Juventus. Rosso arrivato a causa di una doppia ammonizione, con il secondo giallo scattato per la presunta trattenuta del difensore della Juventus ai danni di Bastoni. "La decisione di La Penna sul secondo giallo è un chiaro errore, dispiace, così come non fa piacere che non si sia potuto ricorrere al Var per evitare l'espulsione, ma questo è l'attuale protocollo", prosegue Rocchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rocchi "Rosso Kakulu chiaro errore, ma sbaglia anche chi vuole fregarci"

L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.

Rocchi ha commentato un episodio contestato durante la partita, attribuendo l’errore di La Penna a una pressione crescente sugli arbitri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.