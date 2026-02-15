Rocchi Rosso Kakulu chiaro errore ma sbaglia anche chi vuole fregarci
Rocchi ha criticato l’errore di Rosso Kakulu, sottolineando che anche chi cerca di approfittarsi sbaglia. La Can Roma ha confermato che La Penna è molto dispiaciuto per l’accaduto e si sente responsabile. Il responsabile della squadra ha aggiunto che il club appoggia il giocatore in questa fase difficile.
"La Penna è mortificato" ammette il resposnabile della Can ROMA - "Siamo tutti molto dispiaciuti, La Penna è mortificato, ma noi gli siamo vicini". Così il responsabile della Can e designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, all'agenzia ITALPRESS, in merito all'espulsione di Kalulu al 42° del primo tempo di Inter-Juventus. Rosso arrivato a causa di una doppia ammonizione, con il secondo giallo scattato per la presunta trattenuta del difensore della Juventus ai danni di Bastoni. "La decisione di La Penna sul secondo giallo è un chiaro errore, dispiace, così come non fa piacere che non si sia potuto ricorrere al Var per evitare l'espulsione, ma questo è l'attuale protocollo", prosegue Rocchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Per chi parla e parla di Juve strasuperiore sino a quando erano in 11, farei cortesemente notare che sino al rosso per Kakulu, 42esimo, Bremer aveva salvato sulla linea, Bastoni preso 2 pali con un tiro. Per contro un colpo di testa centrale di Mckennie. Così, t x.com