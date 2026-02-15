Rocchi | L’errore di La Penna è chiaro ma tutti cercano di fregarci

Rocchi ha commentato un episodio contestato durante la partita, attribuendo l’errore di La Penna a una pressione crescente sugli arbitri. Secondo l’ex dirigente, ci sono persone che cercano di ingannarli sistematicamente, e il caso di La Penna rappresenta soltanto un esempio di una tendenza più diffusa. Nei giorni scorsi, diversi commentatori avevano già segnalato come le decisioni arbitrali siano spesso influenzate da fattori esterni, alimentando dubbi tra tifosi e addetti ai lavori.

Rocchi: «Arbitri sotto pressione, c’è chi cerca di ingannarci. L’errore di La Penna è solo la punta dell’iceberg». Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha denunciato una diffusa tendenza a manipolare le decisioni arbitrali nel campionato italiano, ammettendo al contempo l’errore di Marco La Penna nell’espulsione di Pierre Kalulu durante una recente partita. La dichiarazione, che ha scosso il mondo del calcio, solleva interrogativi sull’integrità del gioco e sull’efficacia del VAR. Un Errore e una Denuncia: Rocchi Rompe il Silenzio. L’ammissione dell’errore di Marco La Penna nella gestione del cartellino a Pierre Kalulu ha spinto Gianluca Rocchi a parlare apertamente di un problema più ampio che affligge il calcio italiano: la crescente pressione sugli arbitri e i tentativi di influenzare le loro decisioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’arbitro La Penna ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e questo ha portato all’espulsione di Kalulu.

Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, ha spiegato che l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus è stata una simulazione evidente, anche se l’arbitro ha commesso un errore.

Bastoni-Kalulu, il designatore Rocchi: «Errore chiaro dell'arbitro, ma tutti cercano di fregarci»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.