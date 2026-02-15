Rocchi | La Penna mortificato ma non é l’unico che ha sbagliato Simulazione chiara

Rocchi ha commentato l’episodio che ha coinvolto La Penna, spiegando che il gesto del direttore di gara è stato sbagliato, ma non l’unico responsabile. La decisione ha suscitato polemiche e ha provocato disappunto tra gli addetti ai lavori, soprattutto perché il VAR non è stato disponibile per correggere l’errore. La partita è stata interrotta alcuni secondi dopo il fischio, lasciando i tifosi e gli allenatori senza una risposta immediata.

“Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il VAR per sanarla”. Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, intervenuto telefonicamente con l’ANSA, ha riconosciuto l’errore del direttore di gara romano nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu durante Inter-Juventus. Rocchi ha spiegato che l’episodio è stato valutato con attenzione e che la mancata possibilità di intervento del VAR, trattandosi di doppio giallo e non di espulsione diretta, ha impedito di correggere la decisione in campo. “La Penna è mortificato e gli siamo vicini”, ha aggiunto il designatore, sottolineando lo stato d’animo dell’arbitro dopo la gara.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, ha spiegato che l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus è stata una simulazione evidente, anche se l’arbitro ha commesso un errore.

Gianluca Rocchi critica Bastoni dopo l’episodio di sabato sera a San Siro, accusando la direzione di gara di aver sbagliato e di aver favorito una simulazione evidente.

