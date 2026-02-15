Rocchi | Errore dell’arbitro La Penna su Kalulu ma c’è chi vuole fregarci

Gianluca Rocchi ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sostenendo che si è trattato di un errore. Rocchi ha accusato qualcuno di voler mettere i bastoni tra le ruote alla sua federazione, lasciando intendere che ci siano interessi nascosti dietro le decisioni arbitrali. Durante la gara, la decisione di mostrare il cartellino rosso al difensore juventino ha generato molte polemiche, specialmente per la simulazione di Bastoni che ha portato all’espulsione.

(Adnkronos) – C'è "grande dispiacere" da parte dell'Aia e del designatore Gianluca Rocchi per quanto avvenuto in Inter-Juventus, con l'espulsione per doppia ammonizione del difensore bianconero Kalulu per la clamorosa simulazione del nerazzurro Bastoni. Rocchi in una dichiarazione ammette che "la decisione di La Penna è chiaramente errata" anche "per il fatto di non aver.

