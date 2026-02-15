Rocchi attacca Bastoni | La Penna non è stato il solo a sbagliare c’è stata una simulazione chiara

Gianluca Rocchi ha criticato Bastoni dopo l'episodio durante Inter-Juve, riconoscendo che anche La Penna ha commesso errori. Rocchi ha spiegato che Bastoni ha simulato in modo evidente, rendendo difficile la decisione dell’arbitro. La scena con Kalulu ha attirato l’attenzione e sarà discussa ancora a lungo. Rocchi ha deciso di intervenire subito, commentando la scena e ribadendo che non si tratta di un errore isolato.

Inter -Juve e l'episodio Bastoni-Kalulu terranno banco per settimane. Nel frattempo, Gianluca Rocchi non ha perso tempo e, all'Ansa, ha puntualizzato sì l'errore di La Penna, ma si è anche scagliato contro Bastoni e la sua plateale simulazione. Le parole di Rocchi. Riporta l'Ansa: "Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".