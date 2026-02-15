Ritorno ai cassonetti protesta in viale Gramsci | Posizionati male e impossibili da aprire per tanti anziani

Una protesta si è svolta oggi in viale Gramsci, dove i residenti lamentano che i cassonetti per carta e plastica sono stati posizionati in modo sbagliato e risultano difficili da aprire, soprattutto per gli anziani. La decisione di ripristinare i contenitori tradizionali mira a migliorare il decoro urbano, ma molti cittadini si trovano ora a dover affrontare problemi pratici nel conferire i rifiuti. Un residente ha spiegato che le postazioni attuali costringono molte persone a fare sforzi eccessivi per smaltire correttamente i materiali riciclabili.

La testimonianza di una residente col deambulatore: "Leva d'apertura troppo alta per chi ha problemi alle gambe o poca forza. Sindaco ed Hera devono pensare anche ai cittadini 'fragili' ". Il ritorno ai cassonetti per carta e plastica dovrebbe essere la ricetta che 'baratta' l'accumulo di sacchi di rifiuti a bordo strada con il ritorno al decoro. Se la 'rivoluzione' è quasi in dirittura d'arrivo in tutta la città (in questi giorni i cassonetti stanno comparendo in zona Morane), c'è però una fascia di popolazione, estremamente ampia, che la vede diversamente e sta pagando questo ritorno al passato sulla propria pelle.