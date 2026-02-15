Ristampe del Novecento A difesa degli autori italiani contro la generazione neorealista Le piccole grandi cose da salvare
Nel 1952, un gruppo di scrittori italiani si schiera contro la forte influenza della generazione neorealista, cercando di difendere le opere degli autori più anziani. Questa reazione nasce dalla preoccupazione che molte delle storie di quegli autori vengano dimenticate o svalutate, mentre i nuovi autori dominano le librerie e le riviste letterarie. Tra le iniziative, si diffondono ristampe di testi del Novecento, con l’obiettivo di preservare e riabilitare le piccole grandi cose del passato letterario italiano.
Siamo nel 1952, oltre la metà del secolo, e comincia ad essere abbastanza chiaro che non tutto della cosiddetta Letteratura contemporanea è andato a catafascio. Molto è anzi quello che già dimostra di essersi salvato, sottraendosi allo sfacelo del tempo e al baratro del dimenticatoio. Perchè non rallegrarcene? Siamo cresciuti in anni durante i quali le profezie di sventura e le condanne di sterminio contro quella povera Letteratura non si contavano. Sentirla tacciare di nullaggine e vuotaggine, anche da parte di gente che andava per la maggiore e che più forte avrebbe dovuto avere il senso della responsabilità, era il meno che potesse capitare à chi, come noi, se ne stava con le orecchie tese per coglier tutto quanto, tornando a riconoscimento di essa Letteratura, riuscisse a convalida della stima di cui le sue opere migliori gratificavano presso uno spartito stuolo d'intenditori.
