Osvaldo Piraccini è morto addio a uno dei maggiori esponenti dell’arte figurativa e neorealista del Novecento

Cesena, 27 novembre 2025 – E’ morto l’artista Osvaldo Piraccini, artista cesenate tra i maggiori rappresentati dell’arte del Novecento. “Con la morte di Piraccini – commenta il sindaco Enzo Lattuca – Cesena perde uno dei suoi più grandi interpreti, tra i maggiori esponenti della pittura figurativa e neorealista del secondo dopoguerra”. "Nato nel 1931 – si legge nella nota -, seppe imporsi già dagli anni Cinquanta con uno stile profondamente esistenzialista, che ha segnato tutta la sua produzione giovanile e matura. Negli anni Sessanta e Settanta, grazie alle numerose esposizioni in Italia e ai riconoscimenti ottenuti in prestigiosi concorsi, il suo nome oltrepassò rapidamente i confini cittadini, portando con sé un’immagine intensa e autentica della nostra Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

