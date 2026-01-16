Rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione due ragazzi in ospedale

Due minorenni sono rimasti feriti e trasportati in ospedale dopo un episodio di violenza avvenuto alla stazione di Bastia Umbra. L’episodio ha coinvolto alcuni giovani, che si sono affrontati utilizzando strumenti come un’ascia e una zappa. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le circostanze del violento scontro tra bande di adolescenti.

Secondo le testimonianze di chi ha assistito alle scena i due gruppi, formati da ragazzini di origine straniera, si sono affrontati nel piazzale a pugni, calci e utilizzando armi improprie, procurandosi ferite serie, con punti di sutura e trauma cranico. Uno dei ragazzini, un 16enne, sarebbe stato ferito alla testa con un colpo di accetta da parte di un coetaneo. La madre del 16enne, assistita dall'avvocato Saschia Soli, ha deciso di presentare una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Il ragazzo ha riportato anche un trauma cranico con sospetta frattura alla calotta cranica, è stato dimesso, ma rimane sotto controllo.

