Bambina rischia di soffocare con una caramella al cinema salvata da una spettatrice | Non respirava le ho fatto la manovra di Heimlich

Una bambina al cinema di Foggia rischiava di soffocare con una caramella gommosa. Fortunatamente, una spettatrice presente ha prontamente intervenuto, eseguendo la manovra di Heimlich per liberarla e prevenire conseguenze gravi. L’episodio si è verificato domenica 28 dicembre, evidenziando l'importanza della prontezza e delle competenze di primo soccorso in situazioni di emergenza.

Una bambina stava soffocando con una caramella gommosa al cinema di Foggia domenica 28 dicembre, quando una spettatrice tra il pubblico è intervenuta prontamente salvandole la vita. Si tratta di Francesca Vitale, un’ingegnera di 38 anni di origini foggiane ma residente a Madrid. La donna si trovava in città per le vacanze di Natale con il marito. «La bambina era seduta con i genitori tre, quattro file dietro di me quando sento un suono strano, un sibilo. Ad un certo punto sono iniziate le urla degli altri presenti in sala che chiedevano se fosse presente un medico», ha raccontato la 38enne. «Mi precipito verso la bambina, poggiata sulle scale che fiancheggiano i posti a sedere: non respirava più. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bimba al cinema rischia di soffocare con una caramella, una spettatrice la salva con la manovra di Heimlich Leggi anche: Foggia, bambina rischia di soffocare al cinema: salvata da una spettatrice Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Foggia, bimba rischia di soffocare alla Città del Cinema: salvata da donna rimasta anonima. Rischia di soffocare al cinema con una caramella: bambina salvata con la manovra di Heimlich - Una bambina che rischia di soffocare con una caramella gommosa mentre è al cinema, e una donna tra il pubblico che la salva praticandole la manovra di Heimlich per liberare le ... msn.com

