Pedemontana in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all' opera | i lavori
A causa delle interferenze che la tratta B2 e C di Pedemontana causerà sulle reti idriche e fognarie, BrianzAcque avvierà un intervento strategico sulla rete di Macherio, nell’area del cimitero comunale. L'inizio dei lavori è previsto nel corso della prossima settimana.Le opere di Macherio fanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lenzuolata contro Pedemontana Il 29 novembre la Brianza si fa sentire: lenzuola bianche ai balconi e lungo i cantieri per dire NO a un’opera che per comitati e cittadini porta solo ritardi, costi e nuovi pedaggi. La protesta non si ferma: il territorio chiede rispo - facebook.com Vai su Facebook
Pedemontana, in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all'opera: i lavori - venti sulle reti idriche e fognarie per la risoluzione delle interferenze con il tracciato delle tratte B2 e C ... Da monzatoday.it
Pedemontana in Brianza: in arrivo oltre 80 cantieri per “risolvere le interferenze” - Più di ottanta cantieri in arrivo, collaretali ai lavori dell'autostrada Pedemontana. Riporta ilcittadinomb.it
Pedemontana ad Arcore, i comitati in viale Brianza davanti alla casa abbattuta: «Siamo la vita che avete tolto ai boschi» - Associazioni ambientaliste domenica ad Arcore hanno lasciato messaggi sulle recinzioni arancioni dei cantieri di Pedemontana in viale Brianza. Scrive msn.com
In Brianza lungo i cantieri dell'autostrada Pedemontana - In Brianza lungo i cantieri dell'autostrada Pedemontana Da Desio ad Arcore dove correrà un progetto 'antico' che attraversa città e aree verdi, per collegare le province di Varese, Como e Monza, senza ... Da rainews.it
No alla Pedemontana in Brianza - Partono in corteo nel primo pomeriggio dalla stazione di Monza: in centinaia sfilano in strada per chiedere lo stop ai lavori delle nuove tratte della Pedemontana, l'autostrada a pedaggio che dovrebbe ... Da rainews.it
Pedemontana: per costruirla servono 52 milioni di euro per km - La Pedemontana rappresenta un costo elevato, non solo per chi la userà, ma anche per la collettività durante la fase di realizzazione. Lo riporta motorionline.com