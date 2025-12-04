Pedemontana in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all' opera | i lavori

Monzatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle interferenze che la tratta B2 e C di Pedemontana causerà sulle reti idriche e fognarie, BrianzAcque avvierà un intervento strategico sulla rete di Macherio, nell’area del cimitero comunale. L'inizio dei lavori è previsto nel corso della prossima settimana.Le opere di Macherio fanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

pedemontana in brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all opera i lavori

© Monzatoday.it - Pedemontana, in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all'opera: i lavori

Altri contenuti sullo stesso argomento

pedemontana brianza avanzano 80Pedemontana, in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all'opera: i lavori - venti sulle reti idriche e fognarie per la risoluzione delle interferenze con il tracciato delle tratte B2 e C ... Da monzatoday.it

pedemontana brianza avanzano 80Pedemontana in Brianza: in arrivo oltre 80 cantieri per “risolvere le interferenze” - Più di ottanta cantieri in arrivo, collaretali ai lavori dell'autostrada Pedemontana. Riporta ilcittadinomb.it

pedemontana brianza avanzano 80Pedemontana ad Arcore, i comitati in viale Brianza davanti alla casa abbattuta: «Siamo la vita che avete tolto ai boschi» - Associazioni ambientaliste domenica ad Arcore hanno lasciato messaggi sulle recinzioni arancioni dei cantieri di Pedemontana in viale Brianza. Scrive msn.com

In Brianza lungo i cantieri dell'autostrada Pedemontana - In Brianza lungo i cantieri dell'autostrada Pedemontana Da Desio ad Arcore dove correrà un progetto 'antico' che attraversa città e aree verdi, per collegare le province di Varese, Como e Monza, senza ... Da rainews.it

No alla Pedemontana in Brianza - Partono in corteo nel primo pomeriggio dalla stazione di Monza: in centinaia sfilano in strada per chiedere lo stop ai lavori delle nuove tratte della Pedemontana, l'autostrada a pedaggio che dovrebbe ... Da rainews.it

Pedemontana: per costruirla servono 52 milioni di euro per km - La Pedemontana rappresenta un costo elevato, non solo per chi la userà, ma anche per la collettività durante la fase di realizzazione. Lo riporta motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Pedemontana Brianza Avanzano 80