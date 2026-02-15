Riparte il Venezia | 0-4 a Cesena

Il Venezia ha vinto 4-0 contro il Cesena, dopo la sconfitta di martedì scorso contro il Modena. La squadra ha mostrato un gioco più deciso e ha segnato tre gol nel primo tempo, regalando ai tifosi un sorriso. La vittoria aiuta i rossoblù a risollevarsi e a mantenere aperte le speranze di promozione.

Partita senza storia per dimenticare la caduta contro il Modena. I lagunari difendono il primo posto Una prova maiuscola per dimenticare immediatamente la brutta partita di martedì contro il Modena e riprendere la corsa verso la serie A. Il Venezia supera il Cesena 4-0 in trasferta ed è già certo di mantenere il primo posto, in attesa di conoscere i risultati di Monza e Frosinone che giocheranno oggi pomeriggio. Il Venezia ha dato l'impressione di avere in mano la partita dal primo minuto. Le marcature portano la firma di Busio al 38' su punizione, raddoppio di Adorante allo scadere della prima frazione e tris di Hainaut al 62'. Sprofondo Cesena, al Manuzzi il Venezia passa 4-0 Il Cesena ha subito una pesante sconfitta contro il Venezia, che ha vinto 4-0 al Manuzzi, a causa di un primo tempo disastroso.