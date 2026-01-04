Futsal Cesena, si riparte con le due sfide per il primato.

Futsal Cesena riprende il campionato con due sfide cruciali per il primato. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra mantiene una posizione di testa nel girone A dell’A2 Elite, con 25 punti, in coabitazione con Padova e Lecco. A un punto di distanza si trova il Maccan Prata, un’altra formazione competitiva. La stagione rimane aperta e ricca di opportunità, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

Due sconfitte di fila per concludere un girone di andata estremamente positivo che nonostante tutto vede sempre la Futsal Cesena in vetta alla classifica nel girone A dell’A2 Elite raggiunta a quota 25 dal Padova e dal Lecco, due formazioni costruite per vincere, a un punto di distanza il Maccan Prata, altra realtà estremamente competitiva. Proprio contro i veneti e i lombardi compagni di primato i bianconeri si misureranno nelle prossime due gare alla ripresa del campionato: sabato prossimo a Padova e il venerdì successivo in casa contro il Lecco. All’andata ko interno con il Padova (con varie recriminazioni) e colpo esterno a Lecco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Futsal riparte da Gardelli - La Futsal Cesena riparte dal suo bomber Christian Gardelli, pivot dominicano di 28 anni, 23 reti nell’ultimo torneo e in totale 181 gol in 158 gare in bianconero. ilrestodelcarlino.it

Futsal a caccia di due laterali. Lucchese resta - Mancano due laterali, uno a destra e l’altro a sinistra (uno dovrebbe essere straniero), alla Futsal Cesena per completare la squadra che dal 27 settembre (inizio preparazione 25 agosto) affronterà ... ilrestodelcarlino.it

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 ELITE Sabato 10 Gennaio Ore 18.30 Palestra Gozzano Vinumitaly Petrarca-Futsal Cesena TICKETS: Intero Euro 15,00 Ridotto Euro 5,00 Tesserato Settore Giovanile + Scuola Calcio Petrarca Euro 1,00 COMPRA IL TUO - facebook.com facebook