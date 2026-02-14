Sprofondo Cesena al Manuzzi il Venezia passa 4-0
Il Cesena ha subito una pesante sconfitta contro il Venezia, che ha vinto 4-0 al Manuzzi, a causa di un primo tempo disastroso. La squadra di casa ha commesso errori che hanno permesso agli avversari di segnare tre gol già nei primi 45 minuti. La partita si è subito complicata per i padroni di casa, costretti a rincorrere fin dall'inizio.
Cesena, 14 febbraio 2026 – È San Valentino, e il regalo della festività sono le rose. Ma le rose hanno le spine, e il Cesena lo capisce bene nel match contro la capolista. Il Venezia cala il poker, sbanca il Manuzzi e sale a +4. I bianconeri, invece, continuano il loro periodo ‘no’: 6 sconfitte nelle ultime 8, con 16 gol incassati e appena 7 fatti, due vittorie e appena 7 punti nelle ultime 9 e posizione playoff salva solamente perché il Sudtirol, che deve ancora giocare, e la Carrarese hanno un ritardo dagli spareggi di 7 punti. San Valentino è anche un triste anniversario per il popolo bianconero, e prima del match un toccante ricordo di Marco Pantani, a 22 anni dalla scomparsa, è stato trasmesso sul maxischermo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio, il Cesena comincia l'anno con una sconfitta: al Manuzzi l'Empoli passa di misura
Il Cesena apre il 2026 con una sconfitta in casa contro l'Empoli, che nel gelo del Manuzzi si impone con una rete di Ilie all'inizio della ripresa.
DIRETTA Cesena-Venezia 0-0, neanche in panchina Shpendi e Olivieri: poche emozioni al Manuzzi
Shpendi e Olivieri non sono scesi in campo durante la partita tra Cesena e Venezia, giocata al Manuzzi, a causa di una decisione dell’allenatore.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Cesena-Venezia 0-4, lagunari spietati al Manuzzi: una punizione capolavoro e ripartenze letali stendono i romagnoliCESENA - Il Venezia si impone con un netto 0-4 sul campo del Cesena al Dino Manuzzi, grazie alla magia su punizione di Busio che sblocca il match e alla concretezza sotto porta che indirizza definitiv ... trivenetogoal.it
RdC - Il Cesena si rilancia e si riprende il 'Manuzzi'Il Cesena si rilancia e si riprende il 'Manuzzi', titola il Resto del Carlino. Berti, che gol. Prima rete per Francesconi. I giovani cresciuti nel vivaio protagonisti contro il Pescara. Vittoria ... tuttob.com
Anche il Rotary Club Cesena ha perso parte alla conviviale interclub organizzata dal Rotary Valle del Rubicone di cui è stato ospite il generale dei carabinieri Giovanni Nistri che ha presentato il suo libro “Ho servito lo stato”. Introdotto dal presidente Andrea Pr facebook