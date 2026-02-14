Il Cesena ha subito una pesante sconfitta contro il Venezia, che ha vinto 4-0 al Manuzzi, a causa di un primo tempo disastroso. La squadra di casa ha commesso errori che hanno permesso agli avversari di segnare tre gol già nei primi 45 minuti. La partita si è subito complicata per i padroni di casa, costretti a rincorrere fin dall'inizio.

Cesena, 14 febbraio 2026 – È San Valentino, e il regalo della festività sono le rose. Ma le rose hanno le spine, e il Cesena lo capisce bene nel match contro la capolista. Il Venezia cala il poker, sbanca il Manuzzi e sale a +4. I bianconeri, invece, continuano il loro periodo ‘no’: 6 sconfitte nelle ultime 8, con 16 gol incassati e appena 7 fatti, due vittorie e appena 7 punti nelle ultime 9 e posizione playoff salva solamente perché il Sudtirol, che deve ancora giocare, e la Carrarese hanno un ritardo dagli spareggi di 7 punti. San Valentino è anche un triste anniversario per il popolo bianconero, e prima del match un toccante ricordo di Marco Pantani, a 22 anni dalla scomparsa, è stato trasmesso sul maxischermo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sprofondo Cesena, al Manuzzi il Venezia passa 4-0

Il Cesena apre il 2026 con una sconfitta in casa contro l'Empoli, che nel gelo del Manuzzi si impone con una rete di Ilie all'inizio della ripresa.

Shpendi e Olivieri non sono scesi in campo durante la partita tra Cesena e Venezia, giocata al Manuzzi, a causa di una decisione dell’allenatore.

