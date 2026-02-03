Rinviata per il campo impraticabile | quando si gioca la gara tra Benacquista Latina e Chiusi

Questa mattina è stato annunciato il recupero della partita tra Benacquista Latina e Chiusi, rinviata lo scorso 25 gennaio a causa del campo impraticabile. La nuova data è stata fissata per mercoledì 25 marzo.

Fissata la data di recupero della partita non disputata il 25 gennai: le due squadre si affrontano mercoledì 25 marzo al palasport di Cisterna E' stata fissata la data per il recupero della gara tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e l'Umana San Giobbe Chiusi rinviata lo scorso 25 gennaio, ed è quella di mercoledì 25 marzo. La comunicazione ufficiale nel pomeriggio di oggi da parte della Benacquista Latina. La partita, valida per la 23esima giornata del Campionato di Serie B Nazionale, come si ricorda, era inizialmente in programma per lo scorso 25 gennaio al palazzetto dello sport di Ferentino ed era stata rinvita per impraticabilità di campo.

