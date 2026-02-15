Rinnovo Orsolini il Bologna è più vicino all’accordo
Riccardo Orsolini potrebbe rinnovare il suo contratto con il Bologna, dopo settimane di trattative intense. La società ha deciso di accelerare le negoziazioni, offrendo un nuovo accordo che soddisfi entrambe le parti. La volontà di prolungare il rapporto si fa più forte, anche grazie alla crescita dell’attaccante in questa stagione. Ora si attende solo la firma finale per ufficializzare il nuovo contratto.
Nei giorni scorsi Claudio Fenucci aveva parlato delle difficoltà da parte del Bologna di trovare l’accordo per il rinnovo di Riccardo Orsolini e degli altri calciatori in scadenza con i rossoblu. Orsolini vicino al rinnovo col Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, però, le parti vorrebbero provare a trovare un accordo che permetta all’attaccante esterno di firmare il nuovo accordo con la società emiliana. La volontà delle parti è quella di firmare un nuovo accordo fino al giugno del 2029 con Riccardo Orsolini che potrebbe andare ad aumentare il suo ingaggio da due milioni di euro a stagione grazie all’inserimento di bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Bologna, Fenucci chiaro sul rinnovo di Orsolini: “Non siamo vicini”
Questa mattina a Bologna, durante la presentazione di Helland e Sohm, Fenucci ha fatto chiarezza sul futuro di Orsolini.
Bologna, Orsolini cerca il riscatto a Verona: gol per il rinnovo e per convincere Gattuso
Orsolini del Bologna si prepara a scendere in campo a Verona con l’obiettivo di riscattarsi e migliorare le proprie prestazioni.
Castro e Orsolini la ribaltano Rimonta Bologna al 99’
Argomenti discussi: Bologna, Orsolini in gabbia tra occasioni mancate e rinnovo in sospeso; Ad Bologna: Rinnovo Orsolini e Lucumi? Non siamo vicini! Su Dallinga, Immobile, Holm, Fabbian e Sohm…; Gazzetta – Lavori in corso per il rinnovo di Orsolini; Bologna, la situazione sui rinnovi di Orsolini e Lucumì.
Bologna, Orsolini in gabbia tra occasioni mancate e rinnovo in sospesoNon gli riescono più i gol dello scorso anno, ma nel reparto offensivo rossoblù hanno giocato meno solo Bernardeschi, appena rientrato ... bologna.repubblica.it
Bologna, l’ad Fenucci: Non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì. VIDEOA margine della presentazione dei nuovi acquisti Sohm e Helland, l’ad rossoblù ha parlato della situazione rinnovo di Orsolini e Lucumì: Se siamo vicini -le parole di Claudio Fenucci- ai rinnovi dei ... sport.sky.it
Bologna, Orsolini in gabbia tra occasioni mancate e rinnovo in sospeso x.com
Rassegna stampa - Freuler aspetta per il rinnovo, Orsolini e Lucumì in scadenza nel 2027, anche Dallinga in bilico facebook