Rinnovo Orsolini il Bologna è più vicino all’accordo

Nei giorni scorsi Claudio Fenucci aveva parlato delle difficoltà da parte del Bologna di trovare l’accordo per il rinnovo di Riccardo Orsolini e degli altri calciatori in scadenza con i rossoblu. Orsolini vicino al rinnovo col Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, però, le parti vorrebbero provare a trovare un accordo che permetta all’attaccante esterno di firmare il nuovo accordo con la società emiliana. La volontà delle parti è quella di firmare un nuovo accordo fino al giugno del 2029 con Riccardo Orsolini che potrebbe andare ad aumentare il suo ingaggio da due milioni di euro a stagione grazie all’inserimento di bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Questa mattina a Bologna, durante la presentazione di Helland e Sohm, Fenucci ha fatto chiarezza sul futuro di Orsolini.

Orsolini del Bologna si prepara a scendere in campo a Verona con l’obiettivo di riscattarsi e migliorare le proprie prestazioni.

