Questa mattina a Bologna, durante la presentazione di Helland e Sohm, Fenucci ha fatto chiarezza sul futuro di Orsolini. Ha detto che al momento non ci sono negoziati in corso e che il club non è vicino a rinnovare il contratto dell’attaccante. La situazione rimane in stallo, e il Bologna sembra intenzionato a valutare le prossime mosse senza fretta.

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Helland e Sohm, Claudio Fenucci ha parlato del momento difficile del Bologna analizzando anche la questione relativa ai rinnovi di contratto di Orsolini e Lucumì. Futuro Orsolini, arriva l’annuncio (Ansa Foto) – calciomercato.it L’amministratore delegato dei rossoblu ha rilasciato dichiarazioni che hanno preoccupato i tifosi: “ I rinnovi? Stiamo incontrando gli agenti, ma non siamo vicini. Per molti di loro c’è la volontà di restare, ma c’è sempre un tema economico relativo alle richieste e alle offerte. Noi non vogliamo ridimensionarci, abbiamo sempre investito sul mercato i soldi derivanti dalle cessioni o per rinforzarci o per alzare il tetto ingaggi”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bologna, Fenucci chiaro sul rinnovo di Orsolini: “Non siamo vicini”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, spiega perché il club non ha ancora rinnovato i contratti di Lucumì e Orsolini.

La situazione dei rinnovi di Orsolini e Lucumì resta complicata.

Argomenti discussi: Bologna, addio al restyling del Dall'Ara. Lepore: Pronti a valutare uno stadio nuovo, ma senza consumo di suolo; Dall'Ara fermo: fondi bloccati e futuro incerto; Stallo sullo stadio, La Repubblica Bologna: Lepore congela i fondi: Fermi da otto anni

