Rinnovo McTominay novità importanti | agente in Italia! Ecco cosa sta succedendo

L’agente di Scott McTominay è arrivato in Italia, creando l’interesse di diversi club sul futuro del centrocampista scozzese. La presenza dell’agente nel nostro Paese segnala una possibile trattativa o comunque un confronto diretto con alcune squadre italiane, tra cui il Napoli, che da tempo punta sull’ex Manchester United. McTominay, che ha giocato con continuità sotto la guida di Antonio Conte, potrebbe presto essere al centro di novità importanti.

Scott McTominay da due anni a questa parte è un giocatore imprescindibile per il Napoli di Antonio Conte. Quando disponibile, è sempre stato schierato e ha sempre fatto la differenza in positivo. Per questo, la società azzurra vuole blindarlo con un rinnovo di contratto per evitare qualsiasi complicanza dovuta a interessi stranieri. Ebbene, in questi giorni l’agente di McFratm si è recato in Italia per discutere con la dirigenza dell’estensione del matrimonio tra le parti fino al 2030. Agente di McTominay in Italia: si tratta il rinnovo. Come segnalato dal Corriere dello Sport, Colin Murdock, procuratore di Scott McTominay, si è rectato in Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Scott McTominay potrebbe firmare presto un nuovo contratto con il Napoli, che lo legherebbe alla squadra fino al 2030.

