Juventus novità importanti nell’azionariato | scende la partecipazione di Lindsell Train | cosa sta succedendo

Juventus, riassetto nell’azionariato: Tether sale al 11.5% diventando il principale investitore istituzionale. Lindsell Train scende al 5.8%. Importanti novità nell’azionariato della Juventus nel 2025. Il club bianconero ha registrato un nuovo equilibrio tra i suoi investitori, frutto anche del recente aumento di capitale. Il colosso delle stablecoin Tether ha incrementato la propria partecipazione fino a raggiungere l’ 11.5% del capitale, come riportato da Calcio e Finanza. L’ingresso di Tether è sempre più rilevante. La società, guidata da Ardoino e Devasini, è ora il principale investitore istituzionale della Juventus, subito dopo l’azionista di maggioranza Exor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, novità importanti nell’azionariato: scende la partecipazione di Lindsell Train: cosa sta succedendo

