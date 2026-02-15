Rimozioni in via Campo Garibaldi | divieti temporanei apposti e ben visibili

Un lettore ha segnalato che un’auto parcheggiata regolarmente in via Campo Garibaldi è stata rimossa senza motivo apparente, nonostante avesse pagato la sosta tramite l’applicazione. La mattina seguente, l’auto è stata trovata in un altro luogo, creando confusione tra i residenti. In risposta, le autorità hanno installato divieti temporanei ben visibili lungo la strada per evitare ulteriori rimozioni accidentali.

Il lettore aveva lamentato di non aver visto indicazioni specifiche del divieto sul cartello davanti al quale aveva lasciato l'auto, sottolineando anche tempi di attesa al deposito e il costo della rimozione. Nuove foto mostrano come i divieti legati alle esigenze di viabilità e sicurezza in occasione della partita erano stati segnalati con appositi avvisi temporanei di divieto di sosta. Secondo quanto ricostruito, la cartellonistica era stata posizionata in anticipo ed era "ben visibile" nei punti interessati, come documenterebbero le fotografie.