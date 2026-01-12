Divieti di sosta temporanei al rione Ferrovia per i lavori di potenziamento della rete elettrica

Fino al 13 febbraio, alcune aree del rione Ferrovia saranno interessate da lavori di potenziamento della rete elettrica, a cura di Selind per conto di E-Distribuzione. Durante questo periodo, sono previsti divieti temporanei di sosta per consentire l’accesso alle operazioni di consolidamento. Si consiglia di rispettare la segnaletica e di pianificare gli spostamenti di conseguenza per minimizzare eventuali disagi.

Si rende noto che fino al 13 febbraio alcune zone del rione Ferrovia saranno interessate da lavori di consolidamento e potenziamento della rete elettrica con esecuzione a cura della Selind all'uopo incaricata da E-Distribuzione. Gli interventi saranno attuati con applicazione graduale e progressiva al viale Principe di Napoli, limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con piazza Colonna e l'incrocio con via Trieste e Trento, in piazza Colonna, via Adua, via Trieste e Trento e via De Longis e comporteranno temporanei divieti di sosta con attuazione esclusivamente nei soli giorni, orari e tratti individuati dalla preventiva apposizione segnaletica esplicativa delle restrizioni.

