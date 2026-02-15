Rifugio di Pratizzano la riqualificazione è vicina

Il rifugio di Pratizzano ha riaperto i battenti, dopo essere stato chiuso nel 2022 quando l’ultimo gestore privato ha lasciato la struttura. La riqualificazione sta per essere completata, portando nuove opportunità di utilizzo per le stagioni invernali ed estive. La struttura, che un tempo ospitava appassionati di sci di fondo in inverno e incontri sociali in estate, si prepara a tornare a essere un punto di riferimento per la comunità locale e i visitatori.

Il rifugio di Pratizzano, dopo un percorso glorioso ricco di iniziative bistagionali (in inverno attività sciistica di fondo e in estate luogo di incontri sociali delle comunità locali), è rimasto chiuso con l’abbandono dell’ultimo gestore privato nel 2022. Da quel momento è rimasto a lungo alla mercé dei vandali. Il rifugio, di proprietà del Comune Ventasso (prima di Ramiseto), è uno dei lunghi più belli e più vivibili dell’ Appennino reggiano. Si colloca in un’area pianeggiante del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano a circa 1200 mt di quota nello spartiacque fra la valle del Secchia e la Valle dell’Enza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifugio di Pratizzano, la riqualificazione è vicina Reunion vicina per i Maneskin? La rock band vicina al ritorno: il dettaglio che non sfugge ai fan I fan dei Maneskin sospettano un imminente ritorno della band, basandosi su un dettaglio emerso sui social di Victoria De Angelis. La casa in montagna di Kendall Jenner è un rifugio cozy (e segretissimo) Kendall Jenner, modella e imprenditrice, ha appena compiuto trent’anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Rifugio di Pratizzano, la riqualificazione è vicina; Pratizzano, si avvicina la riqualificazione: Un progetto che darà slancio a tutto l’Appennino. Pratizzano, si avvicina la riqualificazione: «Un progetto che darà slancio a tutto l’Appennino»Un altro passo importante verso la riqualificazione del Rifugio di Pratizzano, con la determina di assegnazione delle risorse. Un intervento da circa 900 ... redacon.it Sabato 31 gennaio ci si prova! Escursione serale, sperando nel meteo e nella Luna quasi piena, girando nella zona tra Pratizzano e Vallisnera, tra boschi, prati,panorami e, forse, nella neve. Al rientro, per chi volesse, pizza al Caffè 1207 di Vallisnera. Stretta c facebook