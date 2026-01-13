La casa in montagna di Kendall Jenner è un rifugio cozy e segretissimo

Kendall Jenner, modella e imprenditrice, ha appena compiuto trent’anni. La sua casa in montagna rappresenta un rifugio intimo e riservato, lontano dalla vita pubblica. Un luogo di quiete e comfort, ideato per offrire un’oasi di relax. La proprietà riflette il suo stile sobrio e raffinato, mantenendo un’atmosfera discreta e accogliente, perfetta per un riposo lontano dagli sguardi.

