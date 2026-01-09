Reunion vicina per i Maneskin? La rock band vicina al ritorno | il dettaglio che non sfugge ai fan

I fan dei Maneskin sospettano un imminente ritorno della band, basandosi su un dettaglio emerso sui social di Victoria De Angelis. La reunion si configura come una possibile novità nel panorama musicale, alimentando aspettative tra gli appassionati. Restano da confermare le voci, ma l’indizio sembra indicare che i membri del gruppo siano prossimi a tornare insieme.

La reunion dei Maneskin è vicina: è quanto ipotizzano alcuni fan ai quali non è sfuggito un dettaglio social riguardante la bassista Victoria De Angelis. Sulla bio del profilo social di Victoria, infatti, è riapparso il nome della band, che precedentemente era stato cancellato. Nei mesi scorsi era stato il giornale Open ad avanzare l’ipotesi di una reunion del gruppo musicale romano. Il giornale, infatti, aveva fatto i “conti in tasca” alla band certificando come la separazione, seppur temporanea, non avesse giovato al gruppo e neanche a Damiano David, che è stato “stracciato” dalla collega Victoria De Angelis. 🔗 Leggi su Tpi.it

